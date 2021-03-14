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Европа планирует запустить спутники Galileo на «Союзе»

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Запуск двух европейских навигационных спутников Galileo намечен на первый квартал 2022 года. Для этого вместо европейской ракеты Arian 6 будет использована российская ракета-носитель «Союз-СТ». Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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«Второй запуск двух спутников Galileo с Гвианского космического центра (космодром Куру. — Ред.) теперь тоже перенесен с ракеты Ariane 6 на «Союз-СТ» и планируется, предварительно, в марте 2022 года», — отметил собеседник агентства.

В сентябре 2017 года был подписан контракт на запуск четырех аппаратов Galileo двумя ракетами Ariane 6 в период с конца 2020 года по середину 2021 года. Договор предусматривал в качестве запасного варианта использование ракет «Союз».

Первый из двух запусков из-за задержки пуска Ariane 6, тоже был перенесен на «Союз», второй запуск намечается на сентябрь 2021 года.

14 июля 2019 года произошел сбой в работе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo. Предположительно, отказ системы произошел из-за проблем с комплексом точного времени системы Galileo в Италии.

Galileo — одна из нескольких существующих в мире глобальных навигационных спутниковых систем. В ее орбитальную группировку входят 26 спутников, из которых работают 22, а четыре временно не функционируют по целевому назначению. Также глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.

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