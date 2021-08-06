Минэк утвердил 44 банка для возмещения комиссий в СБП

Минэк утвердил перечень из 44 банков для участия в программе возмещения комиссий малым и средним предприятиям, которые получают деньги от клиентов через систему быстрых платежей (документ есть у «Известий»).

Среди них ― «Сбер», Райффайзенбанк, МКБ, «Авангард», СКБ-Банк, РСХБ, Открытие, «Тинькофф», «Альфа», ВТБ, банк «Россия», Почта Банк, ГПБ, «Ак Барс», МТС-Банк, «Центр-инвест», Росбанк, банк «Санкт-Петербург», «Дом.РФ», крымский РНКБ, НКО ЮMoney (входит в экосистему «Сбера»), НКО «Элплат», Северный Народный Банк, Кошелев-Банк, Модульбанк, Руснарбанк, Бланк Банк, КБ «Хлынов», «Москоммерцбанк», «КС Банк», Энерготрансбанк, Челиндбанк, Хакасский муниципальный банк, Алмазэргиэнбанк, Челябинвестбанк, банки «Оренбург», «Кольцо Урала», «Акцепт», «ИТУРУП», «Снежинский», «Венец», «ПСКБ», «Кубань кредит», «БыстроБанк».

В ряде банков «Известиям» подтвердили, что подавали заявку на участие в программе. По оценкам Райффайзенбанка, объём поддержки для клиентов кредитной организации за июль может достигнуть 1 млн рублей. В «Элплате» этот показатель прогнозируется на уровне 100 тыс. рублей.

Программа возмещения комиссий за приём платежей через СБП представителям малого и среднего бизнеса действует с 1 июля по 31 декабря. На неё выделено 500 млн рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Платежеспособный возврат: утверждены банки для возмещения комиссий в СБП