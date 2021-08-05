Эксперты сообщили о росте в России числа скам-писем

В России выросло число мошеннических писем, в которых обещают легкий заработок. Об этом 5 августа сообщили опрошенные «Известиями» эксперты.

Так, в «Лаборатории Касперского» заявили о том, что во II квартале российские интернет-пользователи получили 2 млн мошеннических писем, в которых обещают легкий способ обогащения. Это почти в три раза больше, чем за I квартал 2021 года или IV квартал 2020-го, уточнили в компании.

«Мы фиксируем всплеск активности мошенников, занимающихся рассылками скам-писем, эксплуатирующих тему легкого заработка. А именно предложения фейковых выплат, денежных переводов и пассивного дохода. Фальшивые уловки самые разные: в письме может упоминаться заработок на криптовалюте, бизнес-схема от известных людей или выплаты от банков», — рассказал руководитель группы защиты от почтовых угроз в компании Андрей Ковтун.

Специалисты отмечают, что когда пользователь переходит по ссылке из такого письма, то попадает на скам-сайт, где на определенном этапе его просят оплатить небольшую комиссию, однако она потом уходит злоумышленникам и никакого реального предложения человек не получает.

Полную версию материала читайте в газете «Известия» от 6 августа.