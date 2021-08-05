Шойгу предложил построить в Сибири города-миллионники

В Сибири нужно построить около пяти крупных городов с населением до 1 млн человек, которые станут крупными научно-промышленными и экономическими центрами. С таким предложением выступил министр обороны России Серей Шойгу в четверг, 5 августа, на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

Каждый новый город, по словам главы ведомства, необходимо не только построить и «столицу сюда перенести», а конкретно направить в определенную сферу деятельности.

Аналогичные планы существовали незадолго до распада СССР, однако проект был остановлен, указал Шойгу.

В марте текущего года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить приток инвестиций в регионы Сибирского федерального округа (СФО) с самой трудной социально-экономической ситуацией.

Ранее в этом же месяце глава российского правительства Михаил Мишустин на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области сообщил, что правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.