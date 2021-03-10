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Путин поручил обеспечить приток инвестиций в некоторые регионы Сибири

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить приток инвестиций в регионы Сибирского федерального округа (СФО) с самой трудной социально-экономической ситуацией. Такое распоряжение он дал в среду, 10 марта, на совещании с членами кабмина, которое прошло в формате видеоконференции.

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«Нужно, безусловно, обеспечить необходимый объем привлечения инвестиций в эти регионы. И на этой базе обеспечить достижение конкретных целевых показателей, в том числе и по уровню роста реальных доходов людей, которые проживают в этих регионах страны», — сказал российский лидер.

На совещании премьер-министр Михаил Мишустин доложил главе государства об итогах состоявшейся на прошлой неделе рабочей поездки по регионам Сибири. Он отметил, что посетил пять регионов СФО: Алтайский край, Республику Алтай, Туву, Новосибирскую и Кемеровскую области. В трех из них наиболее сложная социально-экономическая ситуация.

Ранее, 6 марта, Мишустин на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области сообщил, что правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.

Как уточнил на совещании министр экономического развития России Максим Решетников, объем финансирования программы развития области на период с 2021 по 2024 год составит 55 млрд рублей.

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