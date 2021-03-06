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Правительство утвердило программу развития Кузбасса до 2035 года

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Правительство России утвердило программу социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области в субботу, 6 марта.

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«Для обеспечения устойчивого развития угольной промышленности правительство приняло новую программу на ближайшие 15 лет», — сказал он.

В декабре прошлого года после двух лет разработки в Кузбассе приняли стратегию социально-экономического развития до 2035 года, которая направлена на диверсификацию региональной экономики. Документ разработали на основе указа президента России о национальных целях развития до 2030 года. Для достижения стратегических целей разрабатывается программа социально-экономического развития региона, которая должна быть рассчитана на более короткий срок — до 2024 года. Она должна состоять из порядка 20 мероприятий, в том числе по реализации масштабных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, ЖКХ, туризма.

Российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию угольной отрасли 2 марта поручил утвердить программу до конца этого месяца.

«Прошу до конца марта текущего года утвердить программу социально-экономического развития Кемеровской области», — сказал он.

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