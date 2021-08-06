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Большая скупка: Минфин приобретет рекордный объем валюты

Как это отразится на курсе рубля
Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Большая скупка: Минфин приобретет рекордный объем валюты
2021-08-05 19:49:27">
2021-08-05 19:49:27
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В ближайший месяц Минфин купит на внутреннем рынке валюты и золота на сумму свыше $4 млрд. Объем интервенций станет рекордным с января 2020 года. На скупку валюты направят 315,9 млрд рублей, а приобретенное — на пополнение ФНБ. Зачем Минфин увеличивает объем скупки валюты и как это отразится на курсе рубля, выясняли «Известия».

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С 6 августа по 6 сентября на операции по скупке валюты на внутреннем рынке из федерального бюджета выделят 315,9 млрд рублей. Минфин закупит валюты и золота на $4,3 млрд. Предстоящий объем интервенций станет рекордным с января 2020 года.

Ежедневно ЦБ в интересах правительства будет покупать валюту на 14,4 млрд рублей. По плану Минфина к концу августа в Фонд национального благосостояния (ФНБ) будет направлено более $18 млрд.

Операции по наполнению фонда возобновились в январе. Тогда Минфин впервые с марта 2020 года приступил к покупке валюты на внутреннем рынке на основе бюджетного правила — исходя из дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, возникающих благодаря превышению цен на нефть над базовым уровнем.

Большая скупка
деньги
Фото: ТАСС/Егор Алеев

В соответствии с бюджетным правилом дополнительные доходы бюджета от продажи нефти марки Urals, когда ее стоимость становится выше заложенной в бюджете цены отсечения (в 2021 году это $43,3), накапливаются в резервах — в ФНБ. А при падении цен накопленные средства расходуются.

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Зачем это делается? «ФНБ — своего рода подушка безопасности, резерв, который позволяет государству выполнять социальные обязательства за счет компенсации падений нефтегазовых доходов в случае неблагоприятных изменений цен на нефть», — объясняет Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ.

Дополнительные доходы

Объем интервенций напрямую зависит от нефтяных цен. Сейчас энергосырье существенно подорожало — на фоне восстановления мировой экономики, роста спроса на углеводороды и сделки ОПЕК+ по ограничению добычи. Так, Brent cтоит дороже $70 (в июле и вовсе доходила до $75 за баррель). А средняя цена Urals, которая следует за эталонной Brent, к июлю выросла до $72,2. Потому денег в бюджет поступило больше.

«На эти дополнительные доходы Минфин через ЦБ скупает валюту, которая остается в Фонде национального благосостояния. Так как стоимость нефти в этом году значительно выше, чем в 2020-м, то и объем средств, который, согласно бюджетному правилу, должен пойти в ФНБ, также выше», — поясняет Марго Пажинская, финансовый аналитик инвестиционной платформы DotBig.

Большая скупка
нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По данным Минфина, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в августе 2021 года в размере 258,5 млрд рублей. А по итогам июля отклонение фактических нефтегазовых доходов от ожиданий составило 57,4 млрд рублей. Сумма этих двух параметров и формирует общий объем запланированных интервенций, указывает Михаил Беспалов, аналитик «КСП Капитал».

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А что с рублем

Скупая миллиарды долларов на внутреннем рынке, Минфин, с одной стороны, мешает рублю укрепляться, с другой — сглаживает влияние на российскую валюту колебаний нефтяных цен. И, несмотря на то что эта зависимость всё же остается, благодаря бюджетному правилу колебания российской валюты оказываются сильно меньшими в процентном выражении, чем колебания нефтяных цен, поясняет Петр Садовый, руководитель направления по стратегическому анализу департамента корпоративной стратегии банка «Ренессанс Кредит».

Как отмечает Янис Кивкулис, ведущий стратег Exante, это весьма предсказуемая политика с известными заранее параметрами. Покупки валюты создают контрциклический буфер на период резкого обвала нефтяных цен и удерживают рубль от излишне прямого следования за динамикой нефти. Фактически это подавляет возможное укрепление рубля, которого можно было бы ожидать в отсутствие этого правила. Но оно тем самым позволяет сохранять конкурентоспособность российского экспорта.

Крупные покупки валюты Минфин осуществляет не в первый раз, напоминает Екатерина Безсмертная. А потому увеличение объемов интервенций не должно привести к заметному ослаблению рубля как реакции на действия Минфина.

Большая скупка
золото
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Определяющие факторы, которые давят на курс российской валюты, — это по-прежнему геополитические и санкционные риски, а также ситуация с ковидом и успехи кампании по вакцинации. Еще один негативный фактор — снижение инвестиционных вливаний.

Другое дело, что даже незначительное ослабление рубля может привести к разгону инфляции, которая сейчас рекордно высока. По данным ЦБ, по итогам первого полугодия она составила 6,5%. Тем не менее регулятор держит руку на пульсе: в июле Банк России повысил ключевую ставку сразу на процентный пункт. Как подчеркнула глава ЦБ Эльвира Набиуллина, таргетирование инфляции остается в приоритете и регулятор будет таким образом корректировать монетарную политику, чтобы привести темпы роста инфляции к целевому уровню — сейчас это 4%.

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