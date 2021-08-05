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В Москве людей эвакуировали с Киевского вокзала из-за задымления

Мособлсуд оштрафовал мужчину на 150 тыс. рублей по делу о реабилитации нацизма

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Московский областной суд назначил Александру Коковкину штраф в размере 150 тыс. рублей в доход государства по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в четверг, 5 августа, в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

ГД одобрила во втором чтении запрет на демонстрацию изображений нацистов

Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

«В суде установлено, что злоумышленник разместил в сети интернет графические изображения и тексты, в которых отрицались факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, а также содержались заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», — сказали в пресс-службе надзорного ведомства агентству городских новостей «Москва».

В прокуратуре отметили, что уголовное дело в отношении Коковкина было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В этот же день 20-летнего пермяка Максима Гусева оштрафовали на 180 тыс. рублей за реабилитацию нацизма.

В мае 2020 года молодой человек выложил на сайт онлайн-акции «Бессмертный полк» фото бывшего начальника казачьего резерва Главного управления СС Андрея Шкуро, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 30 июля, сообщалось, что жителя Оренбургской области, отправившего заявку на публикацию фотографии лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера на акции «Бессмертный полк онлайн», приговорили к одному году исправительных работ.

Ранее сообщалось, что 15 июня Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников. Соответствующие изменения предлагается внести в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».

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