Мособлсуд оштрафовал мужчину на 150 тыс. рублей по делу о реабилитации нацизма

Московский областной суд назначил Александру Коковкину штраф в размере 150 тыс. рублей в доход государства по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в четверг, 5 августа, в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

«В суде установлено, что злоумышленник разместил в сети интернет графические изображения и тексты, в которых отрицались факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, а также содержались заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», — сказали в пресс-службе надзорного ведомства агентству городских новостей «Москва».

В прокуратуре отметили, что уголовное дело в отношении Коковкина было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В этот же день 20-летнего пермяка Максима Гусева оштрафовали на 180 тыс. рублей за реабилитацию нацизма.

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