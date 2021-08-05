Карякин проиграл поляку Дуде в финале Кубка мира по шахматам

В финале Кубка мира по шахматам 5 августа польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда обыграл россиянина Сергея Карякина.

Накануне россиянин белыми фигурами сыграл с поляком вничью. В четверг Карякин играл черными фигурами.

В полуфинале Карякин обыграл соотечественника Владимира Федосеева, став первым финалистом Кубка мира. Первая партия завершилась вничью, пишет «Спорт-Экспресс».

3 августа Дуда одержал победу над чемпионом мира Магнусом Карлсеном, обе партии в классические шахматы закончились вничью, дело дошло до тай-брейка, в котором Дуда обыграл норвежца, который занимает в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) первую строчку. Карякин в рейтинге ФИДЕ на 14-м месте, Дуда — на 18-м.

Кубок мира по шахматам проходит в Сочи. Матчи на турнире состоят из двух классических партий. В случае ничьих по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в который входят партии в быстрые шахматы и при необходимости блиц и Армагеддон.

Призовой фонд соревнования составляет $1 892 500.

27 июля Карякин вышел в четвертьфинал Кубка мира. На турнире он обыграл француза Максима Вашье-Лаграва.

2 августа стало известно, что женский Кубок мира выиграла россиянка Александра Костенюк. В финале она обыграла соотечественницу Александру Горячкину.