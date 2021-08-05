Российская легкоатлетка Сидорова взяла серебро ОИ в прыжках с шестом

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова стала серебряным призером Олимпиады в Токио в прыжках с шестом.

На соревнованиях 5 августа она показала результат 4,85 м. Для сборной Олимпийского комитета России (ОКР) это первая медаль в легкой атлетике на Играх в Токио.

Первой в прыжках с шестом стала американка Кэти Нажиотт, которая взяла высоту 4,90. Замкнула тройку британка Холли Брэдшоу (4,85), передает «Спорт-Экспресс».

Тридцатилетняя россиянка является чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2014 года, чемпионкой Европы в помещении 2015 года, а также шестикратной чемпионкой России в помещении и двукратной чемпионкой России.

Ранее в этот день российский борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в весе до 86 кг. В решающем поединке российский спортсмен победил представителя Узбекистана Джабраила Шапиева со счетом 2:0.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.