Продажи новых автомобилей в России в июле сократились на 4%

Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на автомобильном рынке России в июле 2021 года.

Как говорится в пресс-релизе АЕБ от 5 августа, за второй месяц лета 2021 года продажи новых автомобилей в России снизились на 4,1% по сравнению с июлем прошлого года: россияне купили 136 040 машин.

«Как мы указали в июньском пресс-релизе, в этом месяце рынок переживает небольшой спад по сравнению с прошлым годом. В июле 2021 года было продано 136 040 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 4,1% меньше, чем в июле 2020 года после снятия ограничений, связанных с пандемией. В январе–июле 2021 года было продано 957 160 автомобилей, что всё же на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Отмечается, что в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейших корректировок, связанных с ограничивающими эффектами сокращения производства во всем мире из-за нехватки электронных компонентов.

27 июля сообщалось, что в России на середину июля 2021 года насчитывалось 3182 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, тогда как в апреле их было 3177.