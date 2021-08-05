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Юрист оценил законность внезапных проверок в квартирах

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Проверка приборов учета, планировки жилых помещений и иных жилищно-коммунальных аспектов является неотъемлемой частью работы коммунальных служб, поэтому закон позволяет специалистам проверять жилые помещения при соблюдении ряда аспектов. Об этом в четверг, 5 августа, «Известиям» сказал глава AVG Legal Алексей Гавришев.

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Таким образом он прокомментировал заявление заведующего филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолия Миронова, который предупредил россиян о внезапных проверках в квартирах. Так, по его словам, в квартиру «без приглашения и предупреждения» могут нагрянуть представители коммунальных служб и лица, проверяющие приборы учета потребления энергоресурсов.

Гавришев подчеркнул, что при необходимости проверки коммунальщики должны заблаговременно предупредить жильцов и согласовать с ними дату и время проверки. Внезапные проверки не допускаются, как и попытки прорваться в жилище против воли жильцов, добавил юрист.

В исключительных случаях, когда жильцы уклоняются от допуска коммунальщиков, последние имеют право обратиться с суд с ходатайством о разрешении допуска в жилое помещение. Только суд имеет право ограничить конституционное право граждан на неприкосновенность жилища, указал эксперт.

«Таким образом, несмотря на непопулярность таких мер, они полностью укладываются в рамки закона, однако стоит помнить и принимать все возможные меры предосторожности от мошенников, которые, спекулируя информацией о предстоящих проверках, представляются сотрудниками ЖКХ и совершают хищение имущества граждан и т.д.» — заключил Гавришев.

3 мая заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков предостерег москвичей от выдающих себя за сотрудников ЖКХ мошенников.

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