Больнице на Итурупе выделят 80 млн рублей

Сахалинские власти получат 80 млн рублей из федерального бюджета на закупку диагностического оборудования для Курильской центральной районной больницы на острове Итуруп, сообщили в четверг, 5 августа, в пресс-службе правительства региона.

Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«На федеральные средства для медицинского учреждения будут приобретены компьютерный томограф, цифровой маммограф и лабораторный анализатор. На покупку техники направят 80 млн рублей», — уточнили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе визита Мишустин осмотрел кабинеты медицинской профилактики, вакцинации и рентгеновский кабинет. Председатель кабмина РФ выразил благодарность врачам, которые во время пандемии коронавируса помогают людям.

Сотрудники больницы рассказали Мишустину, что медучреждение остро нуждается в новом оборудовании, в том числе маммографе, компьютерном томографе и приборе для иммуноферментного анализа.

В свою очередь премьер-министр пообещал, что больницу обеспечат всем необходимым.

Региональные власти отметили, что Курилы особенно нуждаются в качественной медицине, так как отрезаны не только от материка, но и от острова Сахалин. Из-за этого тяжелобольных пациентов крайне сложно доставить не только на материк, но и в областной центр.

Здание Курильской центральной районной больницы построили в 2010 году. Общая площадь здания составляет свыше 2 тыс. кв. м. Проходить стационарное лечение здесь могут до 50 человек одновременно, а посещать больницу могут до 100 пациентов в смену. В составе больницы есть отделения терапии, хирургии, оториноларингологии, офтальмологии, акушерства и гинекологии, наркологии, неврологии и стоматологии. Больница оснащена рентгеновским аппаратом, аппаратом УЗИ, а также флюорографом и аналоговым маммографом.