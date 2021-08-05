Россиянка Тимошинина вышла в финал Олимпиады по прыжкам в воду с вышки

Российская спортсменка Юлия Тимошинина вышла в финал олимпийского турнира «Токио-2020» по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает издание «Спорт–Экспресс».

23-летняя россиянка в полуфинале стала шестой, показав результат 319,80 балла. Первое место заняла китаянка Хунчань Цюань (415,65).

Всего в финал соревнований вышли 12 спортсменок. Комплект медалей в этой дисциплине будет разыгран позднее сегодня в 9:00 мск.

Накануне стало известно, что российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли золотую медаль Олимпийских игр в Токио в дуэтах. Спортсменки в финале набрали 195,9079 балла. Золотая награда синхронисток стала 14-й на счету сборной Олимпийского комитета России (ОКР).

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.