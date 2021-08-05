Прямой эфир
Мир
Страны Запада призвали РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
Общество
В отрасли ожидают разрешения чартеров на курорты Египта в августе
Мир
США могут запретить въезд невакцинированным иностранцам
Политика
Рост заболеваемости COVID-19 повлиял на рейтинги губернаторов в июле
Наука
Обнародованы промежуточные итоги испытаний «ЭпиВакКороны»
Мир
ВВС Израиля снова нанесли удары по южным территориям Ливии
Армия
РВСН прекратят использовать ракету «Тополь» в 2024 году
Экономика
Минсельхоз ожидает роста урожая бахчевых на 20,8%
Общество
ФНПР связала снижение безработицы с уменьшением размера пособий

Минпромторг предупредил о риске дефицита иммуноглобулина в регионах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Минпромторг России поступает информация из регионов о нехватке препарата иммуноглобулин, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Министерство уведомило Росздравнадзор о «риске возникновения дефектуры» лекарства из-за низкой предельной отпускной цены на торгах.

По осени недосчитают: пациенты боятся остаться без лекарств
Почему на препараты для больных рассеянным склерозом и гемофилией может не хватить денег

«Препарат стал дефицитным во всем мире из-за того, что во время пандемии снизилась активность доноров, стало недостаточно сырья — плазмы крови. Во-вторых, увеличилось потребление иммуноглобулина за счет больных COVID-19. Чтобы преодолеть дефицит, России нужно перерегистрировать предельные отпускные цены, а также наращивать отечественное производство иммуноглобулина. Сейчас российского производства недостаточно», — указал академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

О дефиците препарата сообщают пациенты в 80% регионов России, заявил «Известиям» председатель ОППИД Антон Емелин. К ним относятся Санкт-Петербург, Краснодарский и Приморский края, Нижегородская, Астраханская, Воронежская, Ленинградская и Московская области, а также республики Башкирия и Чувашия.

Курс для взрослого, который нужно проводить ежемесячно, стоит порядка 100 тыс. рублей. Если пациент не получит терапию по льготе и не изыщет средств на лечение самостоятельно, для него становится смертельно опасной даже обычная простуда. При этом заменить иммуноглобулин другими препаратами нельзя.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Занялись антителами: Минпромторг предупредил о риске дефицита иммуноглобулина

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021