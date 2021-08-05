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Правительство и оппозиция Венесуэлы договорились о переговорах в Мексике

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Переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы по выходу из кризиса могут состояться 13 августа в Мексике, сообщает в среду, 4 августа, Reuters со ссылкой на источники.

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По словам собеседника агентства, посредниками на переговорах могут выступить несколько стран, в том числе Норвегия.

При этом отмечается, что дата переговоров может измениться и сдвинуться на 15 августа. Имена членов делегации, а также город для проведения встречи пока уточняются.

12 июля президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов вести переговоры с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. При этом глава государства уточнил, повестка дня должна быть сосредоточена вокруг снятия санкций США, большинство из которых были введены бывшим американским лидером Дональдом Трампом в 2019 году в целях отстранения Мадуро от власти.

В свою очередь Гуайдо объявил, что оппозиция хочет использовать переговоры для обеспечения гарантий свободных и справедливых выборов.

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. В январе 2019 года на фоне продолжительных протестных акций оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция.

Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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