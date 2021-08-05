В отрасли ожидают разрешения чартеров на курорты Египта в августе

Высока вероятность, что до конца августа будут разрешены чартеры на египетские курорты, сказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Он напомнил, что РСТ ранее обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить их запуск.

«Комиссия (Роспотребнадзора и Ростуризма) закончила работу, отзывы положительные — поэтому практически ничего уже не мешает открытию чартеров в Египет. Именно это — следующий этап, а не увеличение числа регулярных рейсов из России. И ситуация тут будет зависеть уже не от COVID-19, а от спроса и готовности авиакомпаний и туроператоров генерировать поток в Египет. Все-таки, август — жаркий месяц, и большинство туристов предпочтут поездки в сентябре-октябре-ноябре», — сказал он.

Шаг между решениями оперштаба составляет, как правило, две недели, сказал «Известиям» источник на туристическом рынке. Последние решения принимались 23 июля. По словам собеседника, оперштаб на постоянной основе два раза в месяц проводит корректировку квот по большинству открытых стран как по количеству рейсов, так и по пунктам прилета.

Кроме увеличения квот из Москвы на курорты Египта оперштаб может разрешить и региональную квоту, как это было с Каиром — по два рейса в неделю из международных аэропортов России, считает источник. В этот раз основной уклон должен быть сделан на вылеты из субъектов, согласен собеседник «Известий», близкий к одному крупному туроператору.

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Рейс, два, три: в отрасли ожидают увеличения авиаперелетов на курорты Египта