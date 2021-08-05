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РВСН прекратят использовать ракету «Тополь» в 2024 году
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РВСН прекратят использовать ракету «Тополь» в 2024 году

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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2024 году полностью прекратят эксплуатацию твердотопливной моноблочной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь». Об этом 5 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Планируется, что в 2024 году с вооружения РВСН будет снята «крайняя» МБР «Тополь». Выслужившие свои сроки эксплуатации МБР «Тополь» сейчас меняются на МБР «Ярс» с разделяющейся головной частью», — сказал собеседник агентства.

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Как ранее сообщал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, главные цели «Ярса» — это объекты, поражение которых осуществимо лишь при применении термоядерного оружия.

29 января, Министерство обороны России впервые рассказало о характеристиках стратегического комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс-С». Как и его предшественник, «Тополь», новый комплекс мобилен и способен наносить удары по территории противника с тех участков, откуда их меньше всего ждут, и так же быстро уходить с места возможного ответного удара.

По сообщению источника ТАСС, планируется, что некоторые из списываемых «Тополей» перейдут на гражданскую службу в виде ракет-носителей «Старт–1» — твердотопливной ракеты-носителя легкого класса, сконструированного на базе предшественника.

Согласно информации на сайте Минобороны России, ракетный комплекс «Тополь-М» — это первая в истории отечественного ракетостроения разработка стратегической ракетной системы только российской кооперации, с использованием российских комплектующих. Конструкция ракеты универсальна и предназначена для высокозащищенного шахтного и мобильного грунтового ракетного комплекса.

Согласно данным открытых источников, в 1999 году на вооружении РВСН было 360 пусковых установок комплекса «Тополь», состоявших на вооружении десяти ракетных дивизий.

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