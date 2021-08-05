Автоледи в Ставрополе устроила массовое ДТП и насмерть сбила пешехода

В Ставрополе женщиной за рулем автомобиля Kia устроила массовую аварию. В результате погиб мужчина, переходивший дорогу.

Как пишет РЕН ТВ, сначала автоледи протаранила остановившиеся на светофоре машины, мчась между рядами, после чего сбила мужчину на скутере, а затем наехала на переходившего дорогу пожилого человека.

Отмечается, что пешеход скончался от полученных травм на месте, а скутеристу оторвало ногу.

Виновницу ДТП арестовали и поместили в СИЗО на два месяца.

Ранее в тот же день сообщалось, что в подмосковном городе Мытищи маршрутка сбил мотоциклиста. В результате полученных травм водитель мотоцикла погиб. Отмечалось, что после столкновения автобус протащил мотоциклиста около 15 м. Погибшего доставали из-под автобуса с помощью экскаватора.