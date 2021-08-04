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В Мытищах маршрутка насмерть сбила мотоциклиста

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В подмосковном городе Мытищи произошло ДТП, в котором маршрутный автобус сбил мотоциклиста. В результате полученных травм водитель мотоцикла погиб. Об этом в среду, 4 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ДТП произошло на улице Веры Волошиной. После столкновения автобус протащил мотоциклиста около 15 м. Чтобы достать потерпевшего, использовали экскаватор, который приподнял автобус.

Однако, когда на место аварии приехали врачи, водитель мотоцикла уже был мертв.

Ранее, 12 июля, мотоциклист был сбит насмерть автомобилем такси во время отката сломавшегося байка к обочине на МКАД в Москве.

По предварительным данным, у мотоциклиста сломался транспорт, из-за этого мужчина откатил мотоцикл к обочине. В этот момент в него врезался автомобиль такси. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте, два человека, находившиеся в такси, пострадали.

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