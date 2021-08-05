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Операторы спрогнозировали сокращение турпотока в Сочи в августе

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Скидки от отелей в августе не помогают привлечь в Сочи туристов, бронирования отдыха уже сократились более чем на 40%, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора «Интурист».

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«Новых бронирований туров в Краснодарский край на август-сентябрь более чем на 40% меньше, чем в аналогичный период 2019 года, восстановить спрос не помогают даже скидки от отелей», — заметили в компании.

«Интурист» прогнозирует, что объем бронирований по итогам августа упадет на 50%.

В пресс-службе туроператора «TUI Россия» отмечают снижение числа бронирований в Сочи на август по сравнению также с 2020 годом. На спрос повлияли вступившие в силу правила заселения туристов, подчеркнули в компании.

Свободные номера сейчас можно найти во всех категориях отелей в Сочи. До анонсирования властями Кубани строгих ограничений востребованные отели категорий «четыре-пять звезд» были полностью распроданы под завязку, добавили в «Интуристе».

«Появились номера в популярных объектах размещения. Горный кластер и вовсе рыдает, никто к ним не едет. Летом они всегда предлагают туристам хорошие скидки на размещение, жить там дешевле, чем у моря. Поэтому спрос раньше был и неплохой», — рассказали в компании.

С 1 августа в отели, пансионаты и другие объекты размещения Краснодарского края путешественники могут заселиться, только предъявив документ о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании в течение полугода. В крайнем случае подойдет тест ПЦР с отрицательным результатом, но при условии, что турист сделает прививку в ближайшие три дня. Решение краевых властей сразу же сказалось на ситуации на курортах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сухум из воды: почему курортники переориентировались на Абхазию

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