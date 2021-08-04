Посольство РФ отреагировало на убийство россиянки в Испании

Посольство России заявило, что постоянно контактирует с родственниками убитой в Испании гражданки РФ и оказывает им помощь в рамках своих полномочий. Соответствующее заявление опубликовано на странице посольства в Facebook в среду, 4 августа.

Ранее в среду стало известно, что в поселке Ринкон-де-ла-Виктория, расположенном в испанской провинции Малага, 36-летняя россиянка была убита своим 53-летним мужем.

Отмечалось, что подозреваемый в убийстве был арестован 2 августа, после того как стражам порядка поступило сообщение, что на полу гаража одного из домов лежала женщина, а мужчина пытался запихнуть ее тело в багажник.

Кроме того, прибывшие на место следователи обнаружили, что на теле россиянки фигурируют ожоги. Как впоследствии признался мужчина, он пытался избавиться от тела жены с помощью паяльной лампы.

По данным информационного агентства EFE, в убийстве подозревается испанец Хуан Луис. Отношения пары были зарегистрированы три месяца назад.

Издание Diario Sur уточняет, что погибшую звали Оксана, она жила в Испании уже давно и даже получила гражданство.