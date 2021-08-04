Банки протестировали систему автоплатежей в СБП

Россияне теперь смогут оформлять автоматические списания в адрес интернет-магазинов и онлайн-сервисов в системе быстрых платежей (СБП). Об этом рассказали «Известиям» в среду, 4 августа, в Национальной системе платежных карт (НСПК).

Отмечается, что опция будет доступна не только физическим, но и юридическим лицам после завершения проекта.

В НСПК пояснили, что привязка счета в СБП предоставит пользователям возможность один раз дать согласие на автосписание денег в пользу конкретного торгово-сервисного предприятия или интернет-ресурса. После чего, как подчеркнули в системе, деньги будут перечисляться автоматически.

При этом клиент в мобильном приложении банка будет видеть все «подписки». Кроме того, он сможет контролировать их, в том числе отзывать при необходимости. Подобный сервис, как отметили в НСПК, удобен для оплаты онлайн-кинотеатров, музыкальных сервисов, интернет-библиотек и даже такси.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Получите, подпишитесь: банки протестировали автоплатежи в СБП