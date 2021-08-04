Российский робот-полицейский прошел испытательный срок в ОАЭ

Российский робот-полицейский успешно прошел испытательный срок в течение года в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом в среду, 4 августа, сообщает «МВД Медиа».

«Робот действительно помогает разгрузить сотрудников от рутинной патрульной работы и помогает ограничить контакты между людьми во время пандемии COVID-19»,— заявил исполнительный директор полиции Абу-Даби Сухель аль-Хаили.

Робот начал работать в столице ОАЭ Абу-Даби в июне прошлого года. По словам аль-Хаили, силовики тестировали и дорабатывали системы андроида. В итоге они остались довольны результатом.

Искусственный интеллект общается на английском и арабском языках. Вместе с тем его пермские создатели вместе с правоохранителями ОАЭ разработали особую лингвистическую базу, которая содержит несколько тысяч вопросов и ответов и систему распознавания лиц.

«Промобот» знает в лицо всех сотрудников органов правопорядка, посетителей и преступников. Он оборудован датчиками препятствий и бесконтактным термометром, в связи с чем может свободно передвигаться, патрулировать объекты и следить за температурой сотрудников и посетителей.

В данный момент ведутся разработки проекта применения роботов в департаментах полиции Дубая, а также эмиратов Шардж и Аджман.

Ранее, 30 июля, немецкое охранное предприятие Security Robotics (входит в группу Ciborius, которая занимается организацией безопасности государственных и частных объектов) объявило о приобретении сервисного робота Promobot от одноименной российской компании.

В обязанности андроида войдет патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов, измерение их температуры тела, а также предоставление справочной информации на английском и немецком языках.

В «Промобот» не уточнили, во сколько андроид обошелся немецкому партнеру. В компании отметили, что рыночная стоимость продукции составляет от $30 тыс. до $50 тыс. в зависимости от поставленных клиентом задач.

В ноябре 2020 года «Промобот», которая является крупнейшим производителем сервисных роботов в Европе, подписала меморандум о перспективном сотрудничестве и взаимодействии с Beijing Huanuo Exiang (REX) Trading Co LTD (Российская торговая компания в Китае) (РТК). В 2021 году это сотрудничество должно принести контрактов на $500 тыс.

«Промобот» поставит в КНР три своих продукта — робота Promobot V.4, терминалы «Промобот Контроль» и антропоморфного робота Robo-C.