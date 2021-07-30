Немецкое охранное предприятие Security Robotics (входит в группу Ciborius, которая занимается организацией безопасности государственных и частных объектов) объявило о приобретении сервисного робота Promobot от одноименной российской компании. В обязанности андроида войдет патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов, измерение их температуры тела, а также предоставление справочной информации на английском и немецком языках. Ожидается, что устройство избавит охранников и полицейских от рутинных задач. Promobot станет первым российским сервисным роботом, занятым в охранной деятельности в Европе.

Сейчас принимается решение о запуске андроида для обслуживания офисов или торговых центров. По задумке компании, российская машина будет работать в связке с другими роботами: Spot от Boston Dynamics, Argus от SMP Robotics и охранным дроном от Sunflower Labs.

«В рамках нашей компании [Ciborius] мы решили открыть отдельное направление охранных роботов. В качестве основных задач выделили наружное патрулирование крупных территорий, внутреннее патрулирование, а также воздушное патрулирование. Далее мы начали изучать рынок по каждому направлению и наткнулись на решения от Promobot», — рассказал исполнительный директор Security Robotics Алексей Токарев.

В Promobot не уточнили, во сколько андроид обошелся немецкому партнеру. В компании отметили, что рыночная стоимость продукции составляет от $30 тыс. до $50 тыс. в зависимости от поставленных клиентом задач.

Ранее разработка Promobot поступила в полицию Абу-Даби (ОАЭ) и департамент внутренних дел Казахстана. Сделка с Security Robotics — это первый выход в Европу.

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Завести машину: российский робот впервые стал охранником в Европе