Компания Безоса раскритиковала Starship Маска из-за «повышенной опасности»

Компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу, раскритиковала космический корабль Starship компании SpaceX Илона Маска. Именно ему NASA отдала предпочтение при заключении контракта на создание лунного модуля.

На своем сайте Blue Origin создала раздел, посвященный лунной программе, где с помощью инфографикой доказывает преимущества собственного проекта в плане безопасности и надежности.

При этом проект SpaceX, как отмечается, связан с «беспрецедентным количеством» технологий, разработок и операций, которые впервые будут использоваться лишь при посадке корабля Starship на Луну.

«Лунный Starship: чрезвычайно сложно и рискованно —NATIONAL TEAM: безопасно, почти без риска и быстро», — следует из подзаголовков к материалу.

30 июля Главное контрольное управление США (GAO) сообщило о своем несогласии с протестом компаний Blue Origin и Dynetics относительно решения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписать контракт на разработку посадочного модуля только с одной компанией — SpaceX. В контрольном органе конгресса посчитали, что NASA имело право заключить лишь один контракт, а не два, как считают протестовавшие.

Илон Маск, в свою очередь, положительно отозвался о решении GAO.

Представитель Blue Origin же заявил телеканалу CNBC, что программе по разработке лунного посадочного модуля требуется конкуренция, причем «сейчас, а не потом». И назвал схему с несколькими подрядчиками лучшим решением для NASA и Соединенных Штатов.

27 июля, Безос в открытом письме обратился к руководству NASA с предложением выделить космическому ведомству $2 млрд в обмен на участие его космической компании в подготовке миссий на Луну. В частности, предполагалось, что Blue Origin займется разработкой посадочного модуля для лунной программы «Артемида».

В апреле победителем по проведенному NASA конкурсу на разработку системы для высадки человека на поверхность Луны была объявлена SpaceX Илона Маска, сумма контракта составила $2,89 млрд. В конкурсе также участвовали Blue Origin и Dynetics, после проигрыша они подали жалобу на решение управления.

Свое решение NASA объяснило ограниченными средствами и тем, что предложение Маска было самым выгодным. По информации CNBC, Blue Origin оценивала свои услуги в $5,9 млрд, а Dynetics — в $8,5 млрд.