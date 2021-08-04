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Компания Безоса раскритиковала Starship Маска из-за «повышенной опасности»

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Компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу, раскритиковала космический корабль Starship компании SpaceX Илона Маска. Именно ему NASA отдала предпочтение при заключении контракта на создание лунного модуля.

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На своем сайте Blue Origin создала раздел, посвященный лунной программе, где с помощью инфографикой доказывает преимущества собственного проекта в плане безопасности и надежности.

При этом проект SpaceX, как отмечается, связан с «беспрецедентным количеством» технологий, разработок и операций, которые впервые будут использоваться лишь при посадке корабля Starship на Луну.

«Лунный Starship: чрезвычайно сложно и рискованно —NATIONAL TEAM: безопасно, почти без риска и быстро», — следует из подзаголовков к материалу.

30 июля Главное контрольное управление США (GAO) сообщило о своем несогласии с протестом компаний Blue Origin и Dynetics относительно решения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписать контракт на разработку посадочного модуля только с одной компанией — SpaceX. В контрольном органе конгресса посчитали, что NASA имело право заключить лишь один контракт, а не два, как считают протестовавшие.

Илон Маск, в свою очередь, положительно отозвался о решении GAO.

Представитель Blue Origin же заявил телеканалу CNBC, что программе по разработке лунного посадочного модуля требуется конкуренция, причем «сейчас, а не потом». И назвал схему с несколькими подрядчиками лучшим решением для NASA и Соединенных Штатов.

27 июля, Безос в открытом письме обратился к руководству NASA с предложением выделить космическому ведомству $2 млрд в обмен на участие его космической компании в подготовке миссий на Луну. В частности, предполагалось, что Blue Origin займется разработкой посадочного модуля для лунной программы «Артемида».

В апреле победителем по проведенному NASA конкурсу на разработку системы для высадки человека на поверхность Луны была объявлена SpaceX Илона Маска, сумма контракта составила $2,89 млрд. В конкурсе также участвовали Blue Origin и Dynetics, после проигрыша они подали жалобу на решение управления.

Свое решение NASA объяснило ограниченными средствами и тем, что предложение Маска было самым выгодным. По информации CNBC, Blue Origin оценивала свои услуги в $5,9 млрд, а Dynetics — в $8,5 млрд.

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