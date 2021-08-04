Эксперт объяснил смысл новых правил сдачи экзамена в ГИБДД

Новые правила сдачи экзамена в ГИБДД были введены для повышения навыков в управлении автомобилем, они направлены на снижение аварийности на дорогах. Об этом в среду, 4 августа, «Известиям» рассказал директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников.

По словам эксперта, благодаря нововведениям должны повыситься профессиональное мастерство и навыки управления транспортным средством, что приведет к снижению количества аварий на дорогах и положительно скажется на безопасности дорожного движения.

Согласно правилам, сдавать экзамены в подразделениях ГИБДД возможно неограниченное количество раз.

«Первые три пересдачи происходят с интервалом в неделю, следующие — в месяц. Если практический экзамен на права не удалось сдать в течение шести месяцев, придется еще раз сдавать теорию. Новые правила не посягают на права человека, а, наоборот, отстаивают их снижая аварийность и сохраняя жизнь автомобилистов», — заключил Иванников.

Ранее в среду «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД России сообщил, что после введения в апреле новых правил сдачи экзаменов на водительские права россияне стали совершать больше ошибок в тесте и реже проходить его с первого раза.

Так, с 1 апреля по 20 июля текущего года подразделениями ГИБДД проведено более 1,15 млн практических экзаменов в условиях дорожного движения. С первого раза тест сдали более 148 тыс. (13%) человек, что примерно вдвое меньше, чем в среднем за прошлый год (26%).

Среди основных ошибок кандидатов — то, что они чаще всего не предоставляют установленное правилами преимущество другим участникам движения, забывают включить или включают не вовремя сигналы поворота, а также пересекают сплошные линии разметки, паркуя автомобиль на стоянке.

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи практического экзамена на водительские права. Теперь «площадка» и «город» объединены в один практический экзамен. На всё задание уходит не более 30 минут.

Во время сдачи экзамена инспектор ГИБДД ведет аудио- и видеозапись процесса. Проводятся экзамены, как и раньше, на закрытых огороженных площадках. Упражнения прежние: заезд в бокс, разворот в ограниченном пространстве, параллельная парковка, «горка» и так далее.

Изменения были также внесены в систему начисления штрафных баллов. При этом у кандидатов появилась возможность апелляции и аннуляции несданного экзамена.