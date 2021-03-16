В МВД рассказали о новых правилах сдачи на права

В России c 1 апреля изменится прием практических экзаменов в ГИБДД. Об этом 16 марта сообщает Autonews.

В пресс-службе МВД России сообщили изданию, что новые правила прописаны в административном регламенте МВД и постановлении правительства «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам допуска граждан к управлению транспортными средствами». Так, с 1 апреля «площадка» и «город» теперь объединены в один практический экзамен. На все задание уйдет не более 30 минут.

Во время сдачи экзамена инспектор ГИБДД будет вести аудио- и видеозапись процесса. Проводить экзамены, как и раньше, будут на закрытых огороженных площадках. Упражнения — прежние: заезд в бокс, разворот в ограниченном пространстве, параллельная парковка, «горка» и так далее.

Отмечается, что если всё пройдет успешно, инспектор ГИБДД отдаст команду сразу выезжать в город. При этом точный маршрут не будет известен. В такой поездке инспектор сможет отдавать команды из списка заданий в любой последовательности. Например, проехать регулируемый или нерегулируемый перекресток или правильно перестроиться.

За каждую ошибку во время экзамена будут начисляться баллы. Пять набранных баллов и экзамен считается не сданным. При этом в перечне имеются нарушения «ценой» пять баллов, включая выезд на встречную полосу, проезд на красный, нарушение правил поворота и разворота.

28 декабря сообщалось, что российская Госавтоинспекция выступила с предложением начать публиковать данные о ДТП с выпускниками автошкол. Подразделения ГИБДД должны будут публиковать в открытом доступе ежеквартальный отчет о доле выпускников автошкол, сдавших экзамены с первой попытки или не сдавших вообще. В отчете также будет указано число погибших и пострадавших в ДТП по вине выпускников, уже получивших права. Речь идет о начинающих водителях со стажем менее двух лет.

На основе полученных данных будут приниматься решения о внеплановых проверках автошкол, ученики которых часто попадают в автомобильные аварии или плохо сдают экзамены.