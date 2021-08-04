Возможность отправки исчезающих фотографий и видео появилась в WhatsApp

В WhatsApp (WA) появилась возможность отправить собеседнику фотографии и видеофайлы, которые исчезнут после однократного просмотра. Об этом компания Facebook, которой принадлежит мессенджер, сообщает на своем сайте.

Новая функция обеспечит пользователям большую конфиденциальность. Подобные сообщения будут полезны при отправке чувствительной информации, например пароля от Wi-Fi, или при нехватке места в памяти гаджета для таких медиафайлов. При этом переписка всё так же будет подвергаться шифрованию.

В Facebook уточнили, что функция станет общедоступной на текущей неделе. Ей смогут воспользоваться и российские пользователи.

У новой категории сообщений будет специальный опознавательный знак. Видео и фото будут пропадать из чата после их открытия собеседником, а пользователь получит оповещение о прочтении.

Также в справочном центре WA уточнили, что файлы с функцией однократного просмотра не будут сохраняться у их получателей, и если собеседник в течение двух недель не откроет присланные материалы, они будут удалены, сообщает телеканал «360». При этом собеседник может сделать снимок экрана или его запись при просмотре файлов с новой функцией.

Ранее, 19 июля, в WhatsApp появилась новая функция для групповых звонков, благодаря которой пользователь может присоединиться к беседе или покинуть ее в любое время, сообщает НСН.

2 августа сообщалось, что мировой суд на заседании 26 августа рассмотрит протокол в отношении WhatsApp за отказ мессенджера локализовать данные российских пользователей в РФ. Максимальным наказанием по указанной статье является штраф в размере 6 млн рублей. Протокол в отношении мессенджера ранее составил Роскомнадзор, пишет «Москва 24». После этого ведомство направило его в суд.