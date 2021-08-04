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Возможность отправки исчезающих фотографий и видео появилась в WhatsApp

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В WhatsApp (WA) появилась возможность отправить собеседнику фотографии и видеофайлы, которые исчезнут после однократного просмотра. Об этом компания Facebook, которой принадлежит мессенджер, сообщает на своем сайте.

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Новая функция обеспечит пользователям большую конфиденциальность. Подобные сообщения будут полезны при отправке чувствительной информации, например пароля от Wi-Fi, или при нехватке места в памяти гаджета для таких медиафайлов. При этом переписка всё так же будет подвергаться шифрованию.

В Facebook уточнили, что функция станет общедоступной на текущей неделе. Ей смогут воспользоваться и российские пользователи.

У новой категории сообщений будет специальный опознавательный знак. Видео и фото будут пропадать из чата после их открытия собеседником, а пользователь получит оповещение о прочтении.

Также в справочном центре WA уточнили, что файлы с функцией однократного просмотра не будут сохраняться у их получателей, и если собеседник в течение двух недель не откроет присланные материалы, они будут удалены, сообщает телеканал «360». При этом собеседник может сделать снимок экрана или его запись при просмотре файлов с новой функцией.

Ранее, 19 июля, в WhatsApp появилась новая функция для групповых звонков, благодаря которой пользователь может присоединиться к беседе или покинуть ее в любое время, сообщает НСН.

2 августа сообщалось, что мировой суд на заседании 26 августа рассмотрит протокол в отношении WhatsApp за отказ мессенджера локализовать данные российских пользователей в РФ. Максимальным наказанием по указанной статье является штраф в размере 6 млн рублей. Протокол в отношении мессенджера ранее составил Роскомнадзор, пишет «Москва 24». После этого ведомство направило его в суд.

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