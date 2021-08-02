Суд в Москве рассмотрит протокол о штрафе до 6 млн рублей к WhatsApp

Мировой суд на заседании 26 августа рассмотрит протокол в отношении WhatsApp за отказ мессенджера локализовать данные российских пользователей в РФ. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщили ТАСС в 422-м мировом судебном участке Таганского района Москвы.

«Рассмотрение протокола в отношении WhatsApp, составленного по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ («Невыполнение оператором при сборе персональных данных предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ»), назначено на 26 августа», — уточнили в суде.

Там также напомнили, что максимальным наказанием по указанной статье является штраф в размере 6 млн рублей.

Протокол в отношении мессенджера ранее составил Роскомнадзор. После этого ведомство направило его в суд.

29 июля сообщалось, что административные протоколы за повторный отказ Twitter и Facebook от локализации данных россиян на территории РФ поступили в мировой суд Москвы. Каждой компании может грозить штраф до 18 млн рублей.

В тот же день Google получила первый штраф в 3 млн рублей за нарушение указанного закона.

Ранее, 8 апреля, стало известно, что Роскомнадзор привлечет к ответственности Facebook, Twitter и Google, в случае если они не предоставят информацию о локализации персональных данных российских пользователей. Уже 1 июля отмечалось, что Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз данных на территории России, что стало основанием для составления административных протоколов.