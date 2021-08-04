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Кабмин Украины отправил в отставку замглаву МВД Геращенко

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Правительство Украины сняло с должности заместителя главы МВД Украины Антона Геращенко. Об этом в среду, 4 августа, сообщает в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

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«Правительство освободило Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел Украины», — говорится в сообщении.

Заместителями министра внутренних дел были назначены Мэри Акопян и Богдан Драпятый.

Также кабмин назначил новых заместителей главы министерства инфраструктуры Украины: Мустафу-Маси Найема — заместителем министра инфраструктуры, Василия Шкуракова — первым заместителем, Анатолия Комирного — заместителем по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Должность замглавы МВД Антон Геращенко занимал с 25 сентября 2019 года.

Как сообщает портал «Страна.ua», во время президентства Петра Порошенко Геращенко был советником министра внутренних дел, а потом депутатом от «Народного фронта».

Ранее, 15 июля, парламент Украины уволил Арсена Авакова с должности главы МВД, которую он занимал с 2014 года.

13 июля Аваков написал заявление об отставке. Согласно украинскому законодательству, член кабинета министров может быть освобожден от должности Верховной радой в том случае, если он сам подал заявление об отставке, а парламент его принял, а также по представлении премьер-министра.

В июне 2020 года перед Верховной радой состоялся митинг в поддержку снятия Авакова с должности. Основные претензии к работе подчиненных Авакова — коррупция и неудовлетворительное расследование уголовных дел.

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