Группа туристов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

Группа туристов попала под камнепад в горах в Кабардино-Балкарии, в результате погиб один человек. Об этом в среду, 4 августа, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, двое туристов направились в горы, но не зарегистрировались у спасателей. Они попали под камнепад между перевалами Думала и Урал. Один из пострадавших скончался.

К месту происшествия направлены спасатели.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что под камнепад в КБР попала туристическая группа из Москвы в составе восьми человек. Три человека в результате обрушения получили травмы: один мужчина получит несерьезное ранение осколком камня, еще две женщины из-за полученных травм не могли передвигаться. У одной зафиксировали серьезное повреждение грудной клетки, у второй был травмирован позвоночник.

Спасателям удалось их обнаружить и провести эвакуацию.