Прямой эфир
Наука
«Роскосмос» назвал причину нештатного включения двигателей «Науки»
Спорт
В Федерации каратэ России прокомментировали ситуацию с COVID-19 у Чернышевой
Мир
Пригрозившего взорвать кабмин Украины мужчину задержали
Общество
В России за сутки выявили 22 589 случаев COVID-19
Общество
Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Ефремову 15 сентября
Наука
Ученые обнаружили новое природное средство от коронавируса
Мир
Захарова оценила неспособность Киева ежегодно проводить «Крымскую платформу»
Мир
На Украине заявили о планах выйти из соглашения СНГ по исследованию космоса
Мир
В Белоруссии нацелились на углубление интеграции с Россией в Союзном государстве

На Украине заявили о планах выйти из соглашения СНГ по исследованию космоса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина намерена выйти из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства. Это в среду, 4 августа, следует из проекта указа президента страны Владимира Зеленского.

Участный случай: будет ли СНГ исключать Украину из организации
И почему Киев до сих пор остается в составе содружества

«Выйти из соглашения о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, совершенного 30 декабря 1991 года в Минске», — приводит «РИА Новости» текст документа.

В пояснительной записке к проекту сказано, что данное соглашение устарело и утратило свое практическое значение. Кроме того, документ не отвечает нынешнему состоянию сотрудничества между странами СНГ в сфере космоса.

28 июля Украина решила прекратить участие в протоколе об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу стран Содружества независимых государств в связи с утратой практического значения.

21 апреля правительство Украины одобрило законопроект, который предусматривает выход страны из соглашения СНГ о создании межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных. Отмечалось, что участие страны в соглашении не имеет смысла, так как Украина в течение последних 10 лет не использовала указанные в списке препараты.

Украина — одна из стран, стоявших у истоков создания содружества в 1991 году. При этом она так и не ратифицировала разработанный в 1993 году устав организации. После госпереворота 2014 года новое руководство страны заявило о намерении покинуть договоры, заключенные в рамках СНГ.

В марте прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины постановил прекратить председательство страны в СНГ и начать выход из содружества. В уставных органах организации Киев не работает с 2018 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021