В ЦБ назвали способ борьбы с телефонными мошенниками

Единственным способом борьбы с телефонными мошенниками, которые представляются сотрудниками Банка России, является сброс звонка и обращение в ЦБ. Об этом 4 августа рассказал первый заместитель директора департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.

«Если вы чувствуете, что на вас начинают оказывать давление, что с вас пытаются получить банковские реквизиты, то это первый признак того, что с вами разговаривает мошенник. В этом случае рецепт очень простой — прервать разговор и больше не реагировать на такие звонки», — рассказал Сычев в интервью радио Sputnik.

По его словам, у ЦБ нет полномочий для работы с физическими лицами, а значит, сотрудники регулятора не могут звонить гражданам по вопросам состояния их личных счетов.

«Центральный банк — это регулятор, и он даже не оказывает прямого воздействия на операционную деятельность банков. Это не разрешено по закону. Поэтому все слова от имени Центрального банка, что с вашими счетами что-то происходит, — это абсолютная неправда», — подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание на то, что по Гражданскому кодексу распоряжаться деньгами на счете физического лица имеет право только владелец этого счета, и в случае, если звонящий представляется сотрудником ЦБ, такой звонок лучше прервать и перезвонить по номеру банка, указанному на обратной стороне пластиковой карты.

Ранее, 30 июля, эксперты рассказали «Известиям», что делать при попадании на поддельный сайт банка.

Так, следует обратиться по контактным данным сайта с письменной претензией, написать на платформу, где он находится, с указанием, что он фальшивый. Если оплачена значительная сумма, то стоит обратиться к нотариусу за нотариальным обеспечением доказательств, где он засвидетельствует наличие такого сайта в интернете.