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Эксперты рассказали о действиях при попадании на поддельный сайт банка

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Проявление осторожности при получении неизвестных ссылок в мессенджерах или по электронной почте, внимание к таким деталям сайта, как грамматические ошибки и поехавший дизайн страницы, помогут пользователям не стать жертвой мошенников, промышляющих на фишинговых интернет-платформах. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

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Количество фишинговых страниц — копий сайтов известных банков — заметно увеличивается: так, только за 2020 год было обнаружено 4323 подобного рода сайта, в то время как за первые шесть месяцев текущего года — 3258 страниц. По меньшей мере 42 тыс. незаконных трансакций было совершено при попытке использования клиентами дистанционных систем банковского обслуживания, а количество юридических лиц, пострадавших из-за подобных махинаций, возросло с 576 до 1504 единиц.

Как уточнили в Центральном банке, эффективнее всего противостоять мошенникам позволит закон, который разрешит блокировать фишинговые сайты без задействования судебных органов.

Эксперты рекомендуют проявлять осторожность при получении неизвестных ссылок в различных каналах.

«Мошенники закидывают жертвам фишинговые ссылки во всех популярных мессенджерах: WhatsApp, Telegram, Viber и других. Кроме того, используются электронная почта и контекстная реклама, чтобы подсунуть жертве необходимую для перехода ссылку», — поделился в своем комментарии «Известиям» руководитель отдела компании «Код безопасности» Павел Коростелев.

Он также рекомендовал заходить напрямую на сайт банка, набрав его адрес в поисковике или адресной строке браузера: именно простая внимательность позволит уберечь себя от мошенников. Насторожиться следует и при обнаружении грамматических ошибок, поехавшего дизайна сайта или некорректно написанного домена.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нашествие репликантов: россиян заманивают на фейковые страницы банков

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