Российская каратистка Чернышева сдала положительный тест на COVID-19 на ОИ

Российская каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде в Токио из-за положительного теста на коронавирус. Об этом в среду, 4 августа, сообщили в Федерации каратэ России.

При этом контрольный тест спортсменки также оказался положительным, уточнили в организации.

«Анна, в любом случае спасибо тебе за олимпийскую лицензию для России. Ты и твой тренер Александр Юдин прошли огромный путь к Играм и сделали все, что было в ваших силах. Мы понимаем, как тебе сейчас нелегко, и очень хотим поддержать, всей федерацией. Восстанавливался, возвращайся, ждем тебя на татами с яркими, как ты умеешь, поединками и новыми победами», — указано в сообщении, размещенном в Instagram федерации.

В этот же день в оргкомитете Олимпиады сообщили о 29 новых случаев заражения коронавирусом на Играх. Среди сдавших положительные тесты четыре спортсмена, остальные являются представителями подрядных организаций, персонала и волонтерами.

Так, с начала июля общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией среди лиц, задействованных в Играх-2020, достигло 327.

24 июля в Международном олимпийском комитете подчеркнули, что спортсмены на Олимпиаде обязаны носить медицинские маски в тех местах, где этого требуют организаторы, иначе к ним будут приняты дисциплинарные меры.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.