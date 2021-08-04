На Олимпиаде в Токио за сутки выявили 29 новых случаев COVID-19

Двадцать девять новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы за сутки на Олимпийских играх в Токио, сообщается на сайте оргкомитета Олимпиады в среду, 4 августа.

Среди сдавших положительные тесты четыре спортсмена, остальные являются представителями подрядных организаций, персонала и волонтерами. С начала июля общее число случаев заражения коронавирусной инфекции среди лиц, задействованных в Играх-2020, достигло 327.

Ранее 3 августа было выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Среди сдавших положительные тесты — представители подрядных организаций, персонала, СМИ, один волонтер и один спортсмен.

24 июля отмечалось, что спортсмены на Олимпийских Играх обязаны носить медицинские маски в тех местах, где этого требуют организаторы, иначе к ним будут приняты дисциплинарные меры.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.