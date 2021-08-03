На Олимпиаде в Токио выявили 18 новых случаев COVID–19

На Олимпийских играх в Токио за последние сутки зафиксировано 18 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте оргкомитета Олимпиады во вторник, 3 августа.

Как отмечается, среди сдавших положительные тесты на COVID-19 представители подрядных организаций, персонала, СМИ, один волонтер и один спортсмен.

Таким образом, с начала июля общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 299.

25 июля сообщалось, что доля положительных тестов на COVID-19 на Играх в Токио составила 0,02%. По словам главы пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адама, из членов оргкомитета Игр «почти 100% привиты», среди спортсменов число вакцинированных меньше.

Днем ранее отмечалось, что спортсмены на Играх обязаны носить медицинские маски в тех местах, где этого требуют организаторы, иначе к ним будут приняты дисциплинарные меры.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.