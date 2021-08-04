Прямой эфир
Мир
Чижов допустил сохранение закрытых границ для россиян после пандемии
Общество
Вильфанд спрогнозировал южным регионам температуру выше +40 градусов
Общество
Минприроды проверит место утечки керосина в Забайкалье после столкновения поездов
Общество
ЦИК России к выборам в Госдуму откроет почти 350 участков за рубежом
Спорт
НОК передал МОК доклад по инциденту с Тимановской
Мир
Четверо погибли после нападения на дом и.о. минобороны Афганистана
Мир
Бывший премьер-министр Украины назвал Зеленского «страшной ошибкой»
Общество
Движение по железной дороге в Амурской области восстановили
Спорт
Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады в Токио
Сюжет:

Чижов допустил сохранение закрытых границ для россиян после пандемии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Границы ЕС для российских туристов полностью не откроются даже после пандемии. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред РФ в ЕС Владимир Чижов.

Тест указующий: какие страны изменили правила въезда для россиян
И кто наиболее лоялен к нашим путешественникам

По словам дипломата, сохранится визовый режим, текущая конъюнктура в ЕС не позволяет возобновить диалог о безвизовых поездках.

«Для российских туристов границы ЕС полностью не откроются даже после пандемии — напоминаю, что между нами действует довольно либеральный, но, тем не менее, визовый режим. Мы, конечно, вели диалог с ЕС после подписания в 2006 году соглашения о визовых упрощениях. Вели переговоры о дальнейших шагах и параллельно об общем безвизовом режиме для краткосрочных поездок. Но сейчас политическая конъюнктура этому не способствует», — уточнил постпред.

Поэтому, пояснил он, пока Россия делает акцент на том, что граждане РФ не должны подвергаться дискриминации.

«А что для этого нужно? Для этого необязательно, чтобы «Спутником V» можно было привиться по всей Европе. Нужно просто взаимное признание результатов вакцинации, то есть тех сертификатов, которые выдаются у нас и выдаются здесь. Вот в этом направлении работа ведется», — отметил Владимир Чижов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«До вступления Украины в Евросоюз мы с вами не доживем»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021