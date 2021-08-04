Оппозиционная партия Грузии выступила за нормализацию отношений с РФ

Лидер оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили объяснила обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать в нормализации российско-грузинских отношений.

Она рассказала, что намерена сделать всё для защиты интересов своей страны, в том числе провести переговоры на высшем уровне с российскими политиками.

«Встречусь с депутатами и не только с депутатами, если будет такая готовность с их стороны. Я также встречусь с лицами, занимающими различные политические должности, для защиты нашей страны. Мы идем тем путем, который принесет благо нашей стране», — цитирует политика Sputnik Грузия.

Грузинский политик отметила, что направленное президенту России Владимиру Путину письмо подписано «очень влиятельными людьми, которые всегда доминировали в политике и говорили свое слово последние 30 лет». Среди них, по ее словам, «депутаты и генералы», а все подписавшиеся «хорошо понимают цену миру, все они видели войну».

Кроме того, Инашвили заявила о готовности «Альянса патриотов Грузии» продолжать борьбу за мир в Грузии путем восстановления доверия между ней и Россией.

Российского-грузинские отношения обострились, после того как в июне 2019 года в Тбилиси начались массовые протесты. Это произошло из-за того, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные этим политсилы вышли на митинги, в городе начались беспорядки. Митингующие закидали яйцами и бутылками отель Radisson, где находилась российская делегация, появилась угроза безопасности и для других находящихся в Грузии россиян.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин в июне того же года подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал данное решение вынужденным на фоне нестабильной политической обстановки в стране.

Политический кризис разразился в Грузии, после того как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий объявили бойкот парламенту, сделав заявление о фальсификации прошедших в стране парламентских выборов, на которых победила «Грузинская мечта».