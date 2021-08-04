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Первый испытательный пуск ракеты «Сармат» состоится осенью
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Первый испытательный пуск ракеты «Сармат» состоится осенью

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Первый пуск новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) шахтного базирования пятого поколения «Сармат» планируется провести осенью этого года, сообщил в среду, 4 августа, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он уточнил, что в 2021 году планируется два испытательных пуска «Сармата».

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«Первый пуск «Сармата» в рамках ЛКИ, предположительно, состоится осенью, второй — в конце 2021 года», — сказал собеседник агентства.

При этом официального подтверждения запуска пока нет.

28 июня президент России Владимир Путин сообщил, что МБР «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро встанут на боевое дежурство. Он отметил, что уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал».

В декабре прошлого года командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что МБР «Сармат» заступит на боевое дежурство в 2022 году.

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре им. Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюса. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

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