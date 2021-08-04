США поставят в Грузию ракеты Javelin на $30 млн

Соединенные Штаты доставят Грузии переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin (FGM-148) на общую сумму $30 млн, сообщило во вторник, 3 августа, Агентство по международному оборонному развитию в структуре Пентагона.

Отмечается, что Госдеп признал контракт не противоречащим внешней политике и национальной безопасности США.

«Системы Javelin помогут Грузии выстроить долговременный оборонный потенциал по защите своего суверенитета и территориальной целостности… а также улучшат возможности Грузии реагировать на нынешние и будущие угрозы, повышая свой противотанковый потенциал», — заявили в агентстве.

ПТРК Javelin производит совместное предприятие компаний Raytheon и Lockheed Martin. Системы предназначены для поражения бронетехники и низколетящих целей. Приняты на вооружение американской армии в 1996 году. Данные ПТРК использовались во время Иракской войны и других вооруженных конфликтов.

В сентябре прошлого года директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с «Известиями» сравнил американский ПТРК Javelin и российский «Корнет». По его словам, ключевое отличие «Корнета» — в системе наведения ракеты по лазерному лучу, что сами военные считают более практичным.

ПТРК Javelin обладает возможностью «выстрелил и забыл»: ракета самостоятельно находит цель и поражает ее. В то же время российская разработка работает на расстоянии до 10 км, что примерно в 2–3 раза превышает эффективные возможности американского ПТРК, указал эксперт. Еще одним преимуществом российского вооружения является цена. Javelin стоит более $1 млн, тогда как «Корнет» обходится заказчикам в разы дешевле, заключил директор бюро.