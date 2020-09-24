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Эксперт сравнил американский ПТРК Javelin и российский «Корнет»

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Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с «Известиями» 24 сентября сравнил боевые возможности американского противотанкового ракетного комплекса Javelin и его российского аналога «Корнет».

Накануне, 23 сентября, ПТРК Javelin не сработал во время стратегических учений «Объединенные усилия – 2020» в Николаевской области Украины, на которых присутствовал президент страны Владимир Зеленский.

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Javelin является комплексом третьего поколения, а российский аналог — второго, отметил Александр Михайлов. Однако «Корнет» компенсирует это своей универсальной конструкцией и неприхотливостью, подчеркнул военный политолог.

«Главное отличие «Корнета» — в системе наведения ракеты по лазерному лучу, что сами военные считают более практичным», — сказал директор Бюро военно-политического анализа.

Американский комплекс обладает возможностью «выстрелил и забыл», то есть ракета самостоятельно находит цель и поражает ее.

В то же время «Корнет» работает на расстоянии до 10 километров, что примерно в 2–3 раза превышает эффективные возможности ПТРК Javelin, указал эксперт. «Корнет» также поражает как бронетехнику, так и низколетящие цели.

Еще одним преимуществом российского вооружения является цена. Javelin стоит более $1 млн, тогда как «Корнет» обходится заказчикам в разы дешевле, заключил Михайлов.

В июне посольство Украины в США сообщило, что Киев получит от Вашингтона военное оборудование: рации, боеприпасы, противотанковые ракеты Javelin на сумму более $60 млн для противостояния «российской агрессии».

Кроме того, 17 июня стало известно, что США собираются поставить Украине около 16 патрульных катеров Mark VI, вооружение и военную технику. Общая сумма контракта около $600 млн. Поставки других товаров военного назначения в соответствии с договоренностями между сторонами предусмотрены в 2021–2022 годах, передает RNS.

12 июня Минобороны США сообщило о намерении предоставить Украине военную помощь в текущем финансовом году в размере $250 млн за проведение реформ.

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