В Приморье участкового случайно застрелили на охоте

В Приморском крае во время законной охоты погиб 35-летний полицейский из города Артем. Об этом сообщает во вторник, 3 августа, РЕН ТВ.

По данным телеканала, в живот 35-летнему полицейскому, перепутав его с косулей во время охоты, выстрелил из охотничьего ружья его 36-летний друг. Мужчина погиб до приезда бригады медиков.

Как уточняет РЕН ТВ, трагедия произошла 1 августа в лесном массиве Шкотовского района между селом Центральное и деревней Смяличи.

Так, в свое нерабочее время сотрудник полиции вместе с тремя друзьями прибыли на охоту в лес. Мужчины с вечера подстрелили косулю, но из-за наступления темноты охотники решили отложить поиски животного на утро. На следующий день группа решила разделиться для поисков.

Двое мужчин, в числе которых был участковый, двигаясь по устью ручья, вышли на траекторию движения своего друга, который услышал впереди себя на расстоянии 100–150 м шорох и увидел движение. Вместе с тем, не зная, что ему навстречу вышла оставшаяся часть группы, и думая, что это косуля, мужчина выстрелил, уточняют журналисты.

Как только мужчина оказался на месте происшествия, он увидел, что его друг, полицейский, ранен. Охотники вызвали полицию и скорую. Однако сотрудник полиции скончался до приезда медиков.

При проверке выяснилось, что документы на оружие и охотничьи билеты у мужчин в порядке.

Ранее, 14 июня, СУ СК по Волгоградской области сообщило, что в регионе охотник случайно ранил себя и товарища из ружья во время охоты. По предварительным данным, мужчина вместе с двумя друзьями решил поохотиться на крупную дичь. Им удалось подстрелить животное, однако когда охотники добивали дичь, в руках одного из них выстрелило ружье.