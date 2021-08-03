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Эксперты обозначили сроки принятия решения о запрете экспорта бензина

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Правительство может заявить о запрете экспорта бензина уже в ближайшие дни. Об этом сообщили в Российском топливном союзе (РТС), информацию подтвердил источник «Известий» в правительстве.

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О том, что правительство может одобрить предложение Минэнерго о временном запрете экспорта бензина в скором времени, сообщил президент РТС Евгений Аркуша.

Об инициативе ведомства и ее направлении в кабмин рассказал 28 июля министр энергетики Николай Шульгинов. Он уточнял, что запрет может быть введен как минимум на три месяца.

Предложение Минэнерго могут одобрить, не дожидаясь оценки регулирующего воздействия от Минэкономразвития, что значительно ускорит принятие данной меры, объяснил Аркуша. В методических рекомендациях Минэка по проведению ОРВ сказано, что оценке подлежат нормативно-правовые акты, изменяющие действующие обязанности субъектов предпринимательской деятельности. Такая процедура может занимать больше месяца.

По словам главы РТС, ситуация на топливном рынке страны требует оперативных действий: бензин дорожает в опте, а затем и в рознице, и темп роста потребительских цен в ряде регионов уже выше темпов инфляции. Нарушение баланса спроса и предложения на рынке происходит на фоне недостатка предложения, в связи с чем от Минэнерго ждут действий, в том числе оперативного запрета экспорта.

В Минэнерго считают, что ограничение окажет стабилизирующий эффект на топливные цены. В отрасли говорят, что запрет на экспорт может не оказать сильно заметного влияния на ситуацию. По словам экспертов, российские производители и так поставляют более 90% нефтепродуктов на внутренний рынок, поэтому сдержать оптовые цены могло бы увеличение продаж на бирже и налоговые льготы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Безвывозная ситуация: экспорт бензина из РФ могут запретить в ближайшие дни

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