В Одессе полиция начала спецоперацию из-за убийства мужчины

Неизвестный устроил стрельбу во дворе многоэтажки в Малиновском районе Одессы. В результате один мужчина получил смертельные ранения. Полиция проводит спецоперацию. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Подозреваемый скрылся с места происшествия на машине.

«Для установления местонахождения и задержания злоумышленника в городе введена специальная полицейская операция «Сирена», — заявили в ведомстве.

На месте происшествия работают полицейские, рассматривается несколько версий произошедшего, передает RT. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Ранее, 1 августа, стрельба произошла на Бескудниковском бульваре в Москве. По предварительным данным, инцидент произошел в районе первого и второго корпусов дома 46. В результате происшествия сотрудники правоохранительных ведомств задержали пятерых приезжих.

Задержанные отрицают факт стрельбы. Однако в районе происшествия удалось найти гильзу от травматического оружия. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.