Стрельба произошла на севере Москвы

Стрельба произошла на Бескудниковском бульваре в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 1 августа.

По предварительным данным, инцидент произошел в районе первого и второго корпусов дома 46. В результате происшествия сотрудники правоохранительных ведомств задержали пятерых приезжих.

Отмечается, что задержанные факт стрельбы отрицают. Однако в районе происшествия удалось найти гильзу от травматического оружия. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

31 июля сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, после того как около 20 человек устроили массовую драку со стрельбой в магазине «Ашан» в торговом центре «Тройка» в центре Москвы.

Конфликт произошел 30 июля на Красносельской улице. Уточняется, что его участниками стали две группы молодых людей, а кто-то из присутствующих использовал травматический пистолет. Один из очевидцев драки двух групп сообщил о том, что он слышал выстрел. Сообщалось, что после массовой драки сотрудники правоохранительных органов доставили в отделение более 30 задержанных.