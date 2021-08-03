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Юрист назвал способ распознать финансовую пирамиду

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Необходимо обратить внимание на наличие у финансовой организации обязательной лицензии Банка России, чтобы отличить ее от финансовой пирамиды. Об этом во вторник, 3 августа, сказал адвокат, судья Арбитражного третейского суда Московской области Дмитрий Зацаринский.

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«На сайте Центробанка есть признаки финансовых пирамид, они там изложены. Необходимо прочитать их и сравнить с тем, куда предлагают деньги нести», — заявил Зацаринский в интервью «НСН».

Кроме того, добавил специалист, на сайте регулятора есть список, куда включено более 2 тыс. организаций, которые ЦБ классифицировал как финансовые пирамиды.

Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории РФ должен иметь лицензию Банка России или же быть включенным в реестр регулятора. В случае, если это условие не соблюдается, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, заключил Зацаринский.

30 июля Вахитовский районный суд Казани в пятницу арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина на два месяца. Мужчину задержали ранее в тот же день, ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По данным следствия, с августа 2019 по декабрь 2020 года представители Finiko, распространяя ложные сведения о высокоэффективной торговле на рынках криптовалюты и других торговых площадках, привлекли около 70 млн рублей.

Впоследствии в правоохранительные органы Татарстана поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков Finiko. Сумма ущерба составила от 100 тыс. до 10 млн рублей.

В декабре 2020 года в офисах финансовой пирамиды Finiko были проведены обыски.

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