Тихановская прокомментировала гибель главы «Белорусского дома на Украине»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во вторник, 3 августа, выразила соболезнования в связи со смертью главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова.

«Беларусы не могут быть в безопасности даже за границей, пока есть те, кто пытается мстить им и прятать правду, избавляясь от свидетелей. Виталий Шишов помогал беларусам — и его нашли повешенным <…>. Но это произошло на территории другой страны. Как и захват заложников произошел на борту самолета другой страны. Как и попытка принудительно вывезти нелояльную спортсменку в Беларусь с территории другой страны», — написала она в своем Telegram-канале.

Тихановская выразила соболезнования родным и близким Шишова, а также поблагодарила Украину за открытие уголовного дела и «готовность достучаться до правды».

Шишов пропал утром 2 августа. Он вышел на пробежку и не вернулся. Тело мужчины обнаружили в одном из киевских парков — его нашли повешенным на дереве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Полиция будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

В самой организации, где Шишов был главой, не верят в версию самоубийства, поскольку перед его смертью за ним велась слежка.

«Белорусский дом на Украине» позиционирует себя как организация, созданная для помощи гражданам республики и всем «пострадавшим от режима президента Белоруссии Александра Лукашенко». Иммигрантам из Белоруссии они помогают в съеме жилья, а также оказывает помощь в трудоустройстве.