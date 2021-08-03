Норвежец Вархольм завоевал золото Олимпиады в беге с барьерами

Норвежский легкоатлет Карстен Вархольм завоевал золото Олимпийских игр в Токио в беге на дистанции 400 м с барьерами и установил новый мировой рекорд.

Вархольм в финале показал время 45,94 секунды, пишет «Спорт-Экспресс». Серебро взял американец Рай Бенджамин с результатом 46,17 секунды, третьим стал бразилец Алисон дос Сантос (46,72).

При этом предыдущий рекорд в данной дисциплине также принадлежал Вархольму. Он его установил на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Осло. Тогда 25-летний спортсмен пробежал дистанцию за 46,70 секунды.

Еще один мировой рекорд, установленный на Играх, принадлежит венесуэльской легкоатлетке Юлимаре Рохас в тройном прыжке. Результат прыжка легкоатлетки составил 15,67 м. Предыдущий рекорд в этом виде спорта был поставлен в 1995 году (15,50 м).

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.